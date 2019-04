SAN CATALDO. L’Asp di Caltanissetta, Distretto sanitario di San Cataldo, ha reso noto che il prossimo 24 aprile resteranno chiusi sia il Consultorio familiare di Via Colombo che il Presidio sanitario di Via Belvedere. Il motivo della chiusura è legato all’esigenza di procedere alla disinfestazione dei locali. Per quanto concerne il presidio sanitario, è stato anche reso noto che qualora dovessero registrarsi urgenze di medicina legale sarà possibile, dalle 8 alle 14 contattare il numero telefonico 3297975501.