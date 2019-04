SAN CATALDO. Ha riscosso un successo notevole il decimo Raduno di primavera Asas che s’è svolto a San Cataldo. Nell’occasione, gli ospiti dell’evento hanno avuto modo di ammirare le Vare, la cappella du Signuri ‘Scitatu, i Sampauluna, la Torre Civica (nella foto) e il complesso monumentale del Calvario. Molto intenso il recital di poesie che ha avuto luogo nel pomeriggio presso la Sala Borsellino del palazzo comunale. Nell’occasione, gli organizzatori hanno ringraziato l’Asas di Messina, la presidente Flavia Vizzari, il vice presidente Pier Paolo La Spina e tutti i poeti partecipanti per avere onorato la città di San Cataldo con la loro visita. Gli organizzatori hanno anche ringraziato l’Associazione culturale “Amico Medico” nella persona del presidente Franco Scarantino e Claudio Arcarese, direttore artistico della Settimana Santa, per il contributo dato per la riuscita dell’evento.