SAN CATALDO. Attivate dall’ex amministrazione Modaffari le procedure per l’adesione a Piazza WIFI Italia. A renderlo noto è stato il M5S di San Cataldo che ha evidenziato come lo scorso 1 marzo, in vista della scadenza del bando Wifi, aveva segnalato all’amministrazione comunale il bando stesso, in un’ottica di collaborazione propositiva, come ha sempre fatto in questi anni. L’allora amministrazione Modaffari, lo scorso 5 marzo, ha risposto prontamente, comunicando allo stesso M5S di avere già attivato le procedure per l’adesione a Piazza WIFI Italia. Il M5S, nel ritenersi soddisfatto per l’esito positivo di questa sua proposta politica, ha sottolineato: <Il MoVimento 5 Stelle San Cataldo è sempre attento alle opportunità per la cittadinanza e continuerà ad avere lo stesso atteggiamento propositivo e collaborativo con i nuovi commissari, perché ha a cuore il benessere del paese>.