SAN CATALDO. La Commissione Prefettizia Straordinaria, insediatasi lo scorso 27 marzo, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di igiene ambientale integrato per l’esercizio finanziario 2019 e le relative tariffe della Tari 2019. Ai fini della determinazione della tariffa Tari 2019, il costo complessivo desunto dal P.E.F. è stato pari a 3.975.755,79 euro oltre il tributo provinciale. Nella delibera è stato spiegato che <Il Piano Economico Finanziario potrà essere oggetto nel corso dell’anno 2019 di possibili correzioni in quanto, con riferimento al futuro periodo (18 marzo 2019 – 31 dicembre 2019) certamente sarà una variazione alle singole voci che compongono l’attuale stesura del PEF, considerato che vi sarà la nuova definitiva gestione. Ciò comporterà nel prossimo futuro procedere ad una rimodulazione dell’attuale PEF che sicuramente determinerà una variazione della composizione dei costi fissi e dei costi variabili, fermo restando che l’importo complessivo non si discosterà in modo considerevole rispetto a quello attualmente determinato>. Inoltre per l’esercizio finanziario 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, sono stati determinati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd nella stessa misura di quelli utilizzati nel 2018. Sono state poi approvate anche le tariffe Tari per il 2019 sulla base del P.E.F. approvato.