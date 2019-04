CALTANISSETTA – Grande emozione ha pervaso il Capitano della Real Maestranza, Giovanni Cimino, mentre nel cortile dell’ex collegio gesuitico sede della biblioteca Scarabelli, ha ricevuto il Santissimo Crocifisso velato di nero. Croce “velata” come segno di preparazione alla Pasqua. Come prevede la tradizione cristiana il mercoledì santo. La croce verrà “svelata” solo il sabato santo per manifestare la gioia della resurrezione. Adesso il solenne corteo della Real Maestranza in versione penitenziale si dirige verso la Cattedrale, accompagnata dal suono dei tamburi imperiali della banda musicale,che suona marce funebri