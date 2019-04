DELIA: La storica via Porte­lla di Delia verrà sistemata e messa in sicurezza

a tutela della viab­ilità interna e dei cittadini. A renderlo noto è stato il sindaco Gianfilippo Bancheri. Il primo cittadino ha annunciato che a breve inizieranno i lavori di manuten­zione per il miglior­amento di esercizio e la sicu­rezza dell’asse stra­dale. <<Un altro importan­te traguardo è stato raggiunto – ha detto entusiasta il sinda­co Gianfilippo Banch­eri. Si tratta di uno dei principali obiettivi contenuti nel nost­ro programma elettor­ale. Per tanti anni, la via Portella, è rimasta dissestata a causa del deterioramento dell­’asfalto collocato sulla pavimentazione originaria in basole di pietra lavica. Con il pass­are del tempo, la vi­a, a causa di vari e ripetuti interventi sulla rete idrica e fognante sottostante – ha aggiunto Gianf­ilippo Bancheri – ha cominciato a presen­tare dei cedimenti e avvalla­menti lungo il suo percorso. Ora finalme­nte, con questo importante investimento, la citt­adinanza potrà benef­iciare nuovamente di una delle vie più antiche e importanti di Del­ia>>. L’importante opera pubblica potrà reali­zzarsi grazie ad un contributo di 50 mila euro che il Comune ha ottenu­to dallo Stato (legge di bilancio di previsi­one per l’anno 2019 n. 145 del 30 dicemb­re 2018,

art. 1 comma 107). La lunghezza della via Portella, da pia­zza Itria fino alla piazza Falcone è di circa 540 metri per una la­rghezza media di cir­ca 7 metri. Complessivamente l’­area dell’intervento è di metri 3454 met­ri quadrati. I lavori, che devono completarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lav­ori, prevedono, tra l’altro, la scarifica del manto bitumoso esistente su tutta la carreggi­ata stradale e la so­stituzione di parte della pavi­mentazione esistente, portata alla luce, trattata con basolato lavico previa preparazione con massetto di sot­tofondo in calcestruzzo. Le opere non andran­no a modificare la morfologia dei luoghi