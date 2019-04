MUSSOMELI – Sabato e domenica, presso la palestra comunale di via Madonna di Fatima, a Mussomeli si svolgerà la 33^ edizione della Festa dei Bambini, ampiamente attesa dai bambini. La Festa è ormai un evento “storico” per la comunità Mussomelese: la prima edizione risale al 1970. L’iniziativa, come tutti ricorderanno è un festival musicale, gioioso e non competitivo, che coinvolge i bambini di Mussomeli delle scuole materne, elementari e medie con una finalità ben precisa: educare alla solidarietà. A curare ed organizzare l’evento è l’Associazione Don Diego Di Vincenzo che riesce sempre a coinvolgere tutte le realtà locali che si occupano di minori: dalle scuole dell’infanzia, ai gruppi catechistici, alle scuole di ballo che daranno vita alla due giorni di spettacolo per la raccolta fondi da destinare ai progetti di carità in Tanzania (Arusha) e Brasile (Coxim e Porto Velho). Come sempre i protagonisti saranno i più piccoli che grazie alla spontaneità e al loro sorriso, e curati musicalmente dal Maestro Giuseppe Cirlincione, daranno vita alla vetrina canora attraverso i più grandi successi di ieri e di oggi dello Zecchino d’oro (e non solo), cantando, come sempre dal vivo grazie ad una fantastica band (Giuseppe Diliberto, Adriano Pellitteri, Vincenzo Sapia e lo stesso maestro Giuseppe Circlincione)! Quest’anno tanti gli ospiti attesi: tra tutti, direttamente dallo Zecchino d’Oro 2018 andato in onda su Rai Uno, i piccoli DAVIDE MATTEUCCI e ALESSANDRO LOREFICE. I giovanissimi dell’associazione inoltre metteranno in scena un mini-musical in omaggio ad un film che da più di 50 anni non smette di incantare i bambini di ogni età: MARY POPPINS. L’ingresso, come sempre è gratuito. Lo spettacolo è interamente sponsorizzato da tante attività commerciali di Mussomeli e non solo, che da più di trent’anni sostengono con caparbietà questa iniziativa. Chi vorrà, potrà contribuire con l’acquisto di un biglietto per il sorteggio; il ricavato dei biglietti andrà integralmente in beneficenza. Appuntamento a stasera e domani sera alle ore 18,30.