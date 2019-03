SANTA CATERINA VILLARMOSA – Letale la passeggiata in bicicletta per Giuseppe Cusimano, 63 anni di Santa Caterina Villarmosa. L’uomo, appassionato di bici, è stato colto da un malore fatale stamani poco prima delle 11 sulla Ss122. Alcuni passanti hanno contattato le forze dell’ordine ed i soccorsi (si è alzato in volo anche l’elisoccorso) che purtroppo si sono rivelati vani.