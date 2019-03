CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante nella giornata di ieri, hanno denunciato in stato di libertà un nisseno 23enne, con svariati precedenti giudiziari, sottoposto a misura di prevenzione, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. Il giovane privo di casco non si è fermato all’alt polizia, intimato dagli agenti, nel corso di un posto di controllo eseguito in mattinata in Corso Umberto I. Nel tentativo di sfuggire ai poliziotti il giovane ha accelerato l’andatura del ciclomotore fuggendo per le vie del quartiere Provvidenza.