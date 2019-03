CALTANISSETTA – Si è tenuto stamattina un nuovo incontro tra l’Inps e i rappresentanti della Consulta dei Caf, al fine di raggiungere un accordo utile alla stipula delle convenzioni per Isee e reddito di cittadinanza. L’incontro, svoltosi in un clima costruttivo, si è concluso con l’intesa sui contenuti sia della convenzione per Isee sia di quella sul reddito di cittadinanza. I Caf garantiranno assistenza agli utenti già a partire dal 6 marzo, data di avvio della ricezione delle domande.