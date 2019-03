CALTANISSETTA – Tanta paura ma, fortunatamente, ferite lievi per i due ragazzi, sedicenni, coinvolti in un sinistro. Gli adolescenti erano a bordo di una moto, che poco dopo le 15 in via Borremans nel capoluogo nisseno, si è scontrata con una Citroen C3 condotta da una donna di 34 anni. Sul posto le forze dell’ordine per gli accertamenti tesi ad individuare le eventuali responsabilità.