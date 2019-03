CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta e la Consulta degli studenti hanno deciso di annullare le manifestazioni del carnevale previste nell’isola pedonale di corso Umberto per martedì 5 marzo, in segno di lutto per la tragica scomparsa del giovane nisseno Luigi Fonti.

La manifestazione aveva ricevuto l’adesione delle scuole superiori e della Consulta degli studenti. L’assessore con delega alla scuola, Pasquale Tornatore, ha fatto partire le lettere agli istituti scolastici per informare i dirigenti che l’evento è annullato.

Il Comune di Caltanissetta, il sindaco, gli assessori e la Consulta degli studenti esprimono alla famiglia il proprio cordoglio per la grave perdita.