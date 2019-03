SERRADIFALCO. I defibrillatori che si trovano all’interno del centro abitato continueranno a funzionare regolarmente in quanto è stato possibile cambiare per tempo le batterie dei tre defibrillatori senza che gli stessi andassero in fermo tecnico. Dunque i defibrillatori potranno essere regolarmente utilizzati e potranno pertanto continuare ad essere fiore all’occhiello della comunità cardioprotetta di Serradifalco. A renderlo noto è stato Marcello Palermo (nella foto), presidente dell’Associazione “No Serradifalko”, che ha sottolineato come, con la tempestiva sostituzione delle batterie, è stato evitato che i tre defibrillatori presenti a Serradifalco andassero in fermo tecnico, ma soprattutto che, in caso di malore da parte di qualcuno, non si potesse disporre del più vicino defibrillatore possibile. Una tempestività resa possibile grazie al grande impegno dell’associazione No Serradifalko, ma anche della raccolta fondi promossa dal Movimento “A Stata Nova” e a due donazioni private. L’installazione dei defibrillatori infatti comporta una manutenzione costante e dei notevoli costi che vengono assicurati esclusivamente dall’Associazione No Serradifalko Onlus. C’è anche da dire che la stessa associazione ha sempre curato la manutenzione degli apparecchi, oltre a sostituirne il materiale che periodicamente è in scadenza come batterie, placche e quant’altro.