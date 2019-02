MUSSOMELI – L’antica Arciconfraternita SS. Sacramento, che sta a cuore al Vescovo mons. Mario Russotto, si appresta ad avere una nuova dirigenza, dopo il commissariamento durato, esattamente, un anno, e durante il quale si sono svolte le catechesi rivolte ai confrati e consorelle e curate dai sacerdoti della diocesi: Venti catechesi in tutto, iniziate l’anno scorso dal Vicario Generale mons. Giuseppe La Placa e concluse, recentemente, dal nostro Vescovo Russotto. Un anno di riflessione e di pausa per i confrati e consorelle, mentre il commissario straordinario ha diretto la gestione confraternale. A seguito, adesso, della revoca del commissariamento, a partire dal 9 febbraio scorso, il commissario Totino Saia, statuto e regolamento alla mano, ha convocato l’Assemblea straordinaria dei confrati e consorelle per la prossima domenica 24 febbraio 2019, in prima convocazione alle ore 15, ed in seconda convocazione alle ore 16 per discutere e deliberare sui punti posti all’ordine del giorno: 1) Relazione del Commissario; 2) Verifica sussistenza requisiti ex art.46 dello Statuto; 4) candidature per il consiglio direttivo. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 3 Marzo 2019 dalle ore 15 alle ore 18.