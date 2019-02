MARIANOPOLI – (Dal Comune) Nell’ambito degli interventi in agricoltura, al fine di promuovere l’incremento e la valorizzazione delle risorse agricole locali e al fine di reintrodurre nel territorio piante, che con il passare del tempo si stanno sensibilmente riducendo, Il Sindaco Salvatore Noto e l’Amministrazione Comunale di Marianopoli hanno promosso anche quest’anno un’iniziativa finalizzata alla piantumazione di alberi. Con molto orgoglio, gli Amministratori affermano che si è cominciato un ragionamento diverso, rispetto alle procedure culturali passate, in quanto si è pensato di reinserire nel nostro territorio i “vecchi” alberi, per evitare, anche, di perdere memoria del nostro passato. L’Amministrazione comunale, proprio in questi giorni, ha infatti consegnato ai Cittadini di Marianopoli, che ne hanno fatto richiesta 23 alberi di Nespolo, 11 alberi di Carrubbo, 400 alberi di Mandorlo, 60 alberi di Noce, 169 alberi di Melograno, 26 alberi di Pero, 4 alberi di Sorbo, 64 alberi di Ciliegio e 177 alberi di Olivo. “Uno degli obiettivi – dichiara Giuseppe Vullo, Assessore all’agricoltura – è stato quello di sensibilizzare le persone su quanto gli alberi siano elementi fondamentali dell’ecosistema. Un altro obiettivo è stato quello di evitare, attraverso la piantumazione degli alberi, l’erosione del suolo e quindi il rischio frane, a cui il nostro territorio è molto a rischio. Gli alberi modificano l’ambiente in cui viviamo moderando il clima, migliorando la qualità dell’aria, riducendo il deflusso delle acque piovane. La reazione degli esseri umani di fronte agli alberi va ben oltre il semplice atto di osservarne la bellezza. All’ombra degli alberi ci sentiamo sereni, in pace, riposati e tranquilli. Lì noi siamo “a casa”. L’effetto calmante legato alla presenza di alberi nelle vicinanze può ridurre significativamente i livelli di stress e affaticamento”.