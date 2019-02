CATANIA- Un incendio divampato in un’abitazione di via Giovanni Di Prima nell’ex quartiere a luci rosse di Catania e’ stato circoscritto dai vigili del fuoco. Attimi di paura per i cittadini residenti della zona: alcune persone dentro il palazzo solo state messe in sicurezza dal fumo e dalle fiamme. Sul posto sono in azione i Vigili del fuoco del Comando provinciale, che hanno gia’ domato l’incendio e stanno procedendo con i lavori di spegnimento e di messa in sicurezza.