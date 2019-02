CALTANISSETTA – L’anticipo delle elezioni ha scatenato la confusione più totale in città, tutti

stanno cercando di individuare il carro vincente, tra “accordi e accordini”, nella speranza di recuperare qualche seggio in più, lasciando indietro le cose più importanti: i programmi e gli obiettivi.

Avanti Caltanissetta afferma che “È indubbiamente presto per “uscire allo scoperto” con i propri obiettivi, ma riteniamo che mettere quantomeno qualche punto fisso già da ora sia necessario per dare un minimo di credibilità ad un progetto politico. Proprio in virtù di

questo abbiamo deciso di fare un piccolissimo passetto avanti su due dei temi più caldi del nostro programma, a parlarne sono il nostro Presidente Alberto Calafato e Sandro Morgana, Vicepresidente della LND e delegato al calcio femminile, il quale, su spinta del nostro Vicepresidente Lillo Rizza (fondatore dello storico Juventus Club Nisseno), ha deciso di sposare il progetto Avanti con la volontà di dare il suo importante contributo nel settore sportivo”.

Per quanto concerne l’università il Presidente Calafato sostiene: “prima di valutare eventuali ampliamenti del polo universitario dobbiamo normalizzare quello che abbiamo; bisogna fare chiarezza sulla situazione interna al cda del consorzio universitario, ad oggi abbastanza oscura, e sull’utilizzo delle strutture! Non si può pretendere di correre se nemmeno si sa camminare.”

Mentre passando allo sport a prendere parola è l’eccellenza nissena Sandro Morgana, che nonostante i numerosi impegni lavorativi ha deciso di dare il suo prezioso contributo sposando questo progetto politico. “Caltanissetta è la mia unica vera casa – afferma Sandro Morgana – gli impianti sportivi e le società sportive sono le specchio di una città, e mi rammarica vedere che Caltanissetta in questo settore non splenda! Dovremmo sfruttare la centralità geografica della nostra città per attirare eventi sportivi e non, ma per farlo si devono sistemare molte cose a partire dai nostri due stadi, il Palmintelli che da anni spera in un manto erboso ed il Tomaselli che ha un aspetto decisamente trasandato, passando alla situazione di totale abbandono dei palazzetti dello sport e fino ad arrivare alla spiacevole e sgradevole situazione creta al Tennis Club dall’amministrazione comunale e dal vecchio cda dello stesso club.”

Sembra chiarissimo il messaggio di Alberto Calafato e Sandro Morgana, non bisogna fare programmi simili a liste dei sogni, ma bisogna puntare prima di tutto sulla ripresa di quanto si possiede: servono fondamenta solide per sostenere grandi progetti.