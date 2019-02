Nel fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio con particolare attenzione ai comuni di Serradifalco e San Cataldo.

Una ventina di Carabinieri sono stati impegnati in posti di controllo nelle principali arterie stradali, durante i quali sono stati controllati 49 veicoli e 72 persone. Oltre a varie contravvenzioni al Codice della Strada, è stata ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza ad un giovane nisseno, controllato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore a 1,2, rilevato con l’etilometro.