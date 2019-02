CALTANISSETTA – Venerdì 1 febbraio la Squadra Mobile ha tratto in arresto Anzalone Luigi Giovanni, nisseno 46enne, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Caltanissetta. L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Caltanissetta alla pena di sei mesi di reclusione e al pagamento della multa di 200 euro essendo stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione, commesso nel 2011. Il condannato, al quale è stata concessa la misura alternativa alla detenzione, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione ove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.