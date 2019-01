VALLELUNGA PRATAMENO – In azione, nei giorni passati, i volontari della locale Misericordia che, in occasione del fine anno, hanno fatto il giro per la raccolta annuale per le necessità del sodalizio e, nella circostanza, hanno anche distribuito il calendario del nuovo anno. Una raccolta benefica pari a 3.924.00 euro. Ai benefattori vallelunghesi è andato il ringraziamento dei volontari e della dirigenza della Misericordia, organismo da tempo presente nel territorio che si avvale della generosità dei cittadini. Oltre ai volontari ordinari sono stati presenti, nella circostanza, anche i sei volontari del servizio civile che da qualche mese stanno prestando servizio col progetto “Nonni felici VI”. Il servizio comprende il disbrigo pratiche, acquisto farmaci, spesa, supporto morale anziani, accompagnamento (visite specialistiche con auto). Sono questi i loro nomi: Giusi Insinna, Rosolino Dentico, Giuseppe Notaro, Michele Insinna, Biagio Porcello, Vincenzo Insinna : a coordinarli ci pensano gli OLP Rosario Gangi e Salvatore Vara. Da sottolineare che dalla centrale della Misericordia sono stati registrati diversi servizi prestati. Una testimonianza al riguardo viene dalla volontaria del SCN Giusi Insinna che così commenta: “Stare tra le persone e lavorare per le persone ogni giorno è qualcosa che ci fa innanzitutto crescere ma soprattutto fa stare bene.” Vincenzo Insinna, invece, afferma che questa esperienza lo sta facendo crescere e maturare sul piano culturale e sociale; inoltre, pensa che al termine di questo viaggio, appassionatosi per le esperienze vissute possa intraprendere gli studi di infermieristica.