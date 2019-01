ROMA – “L’assessore regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, Mariella Ippolito, mi ha personalmente rassicurata – nella giornata di ieri – sulla appostazione delle necessarie risorse aggiuntive, per dare un ulteriore contributo alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi dei Comuni siciliani per l’assistenza igienico-sanitaria, il trasporto, l’assistenza alla comunicazione e gli altri servizi agli alunni delle scuole e per i quali l’art. 6 della legge regionale 24/2016 prevede un contributo della Regione aggiuntivo alle competenze delle ex province. Nel triennio 2016/2018 erano stati posti a disposizione 19. 250 milioni di euro per anno. Nel bilancio 2019/2021 il governo regionale ha ripetuto lo stesso finanziamento. Ma occorre attendere la norma autorizzativa in legge di stabilità”. Cosi’ Giusi Bartolozzi, deputata nissena di FI. “Il parlamento regionale, sara’ certamente sensibile e licenziera’ il testo quanto prima. Sarà così possibile evitare l’interruzione di un servizio indispensabile per gli alunni portatori di disabilità finalizzato a garantire il diritto allo studio costituzionalmente garantito”, ha concluso