MUSSOMELI – Nel 2008 un gruppo di giovani di Mussomeli, diversi tra loro, ma accomunti dalla passione per il teatro, lo spettacolo, e, soprattutto, i musical, dà vita all’Associazione We Love Show. Dal 2008 questi giovani iniziano a produrre musical di alto livello, che riscuotono un enorme successo di pubblico. Nel 2016 arrivano anche ad esibirsi al Teatro Pirandello di Agrigento. Oggi l’associazione conta più di 50 membri, giovani e “meno giovani”, uniti da un’unica passione: We Love Show è un grande gruppo che ormai può essere definito “grande famiglia”. Dopo l’ennesimo successo avuto a Mussomeli il 19 Gennaio, quando la palestra comunale era gremita in ogni ordine di posto, We Love Show torna a Cammarata Sabato 2 Febbraio ore 20.30 e Domenica 3 Febbraio ore 17.00 con il musical “La Bella e la Bestia”! “Uno spettacolo – assicurano gli organizzatori – che vi lascerà senza fiato, con effetti speciali, strabilianti scenografie ed effetti video, una storia d’amore senza tempo che vi coinvolgerà e vi farà vivere le emozioni che solo i grandi musical possono dare! Lasciati trasportare dalla magia del teatro.”

Per le prevendite presso Golden Bar e Maison Vincent, oppure chiamare i seguenti numeri : 3490693382 – 3890820946. È disponibile anche la vendita ONLINE senza nessun costo aggiuntivo! www.collettiamo.it/biglietto/1k5f3hwc Contattateci su Facebook e Instagram! Vi aspettiamo!