MUSSOMELI – Un’ Assemblea cittadina, quella di sabato pomeriggio 26 gennaio 2019, durata circa due ore, presso i locali gentilmente messi a disposizione dalla deputazione del Circolo Trabia, guidata dal presidente Calogero Mistretta, e promossa dal Comitato Viabilità Negata del Vallone, il cui referente è Ciccio Amico. Un’assemblea cittadina, iniziata poco dopo le 17,30 e che ha registrato la presenza di assessori e sindaci della zona, Mussomeli, Sutera, Acquaviva e Villalba , di operatori commerciali, agricoli e di diversi pendolari e semplici cittadini. Una ottantina di persone accolte nel centralissimo circolo di Piazza Roma che ha ascoltato e partecipato al dibattito, per certi versi anche vivace, dove, chi ha voluto ha potuto dire la sua. Nel tavolo della presidenza era ben visibile la locandina dove a grandi lettere c’era scritto “ORA BASTA!”, riferito alle pessime condizioni della viabilità che è diventato un continuo rischio per chi viaggia, e che sta arrecando, danni economici, disagi e, soprattutto la rabbia della gente che non vede realizzati quei necessari ed urgenti interventi, da tempo annunciati e che nella loro realizzazione, hanno trovato ostacolo, purtroppo, nella lenta burocrazia che sta seminando sfiducia nella gente nei confronti delle Istituzioni. (IL VIDEO DELL’INTERA ASSEMBLEA)