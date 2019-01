MUSSOMELI – (Le informazioni dal Comune). “Attivato già in tarda serata di ieri il piano neve predisposto ed aggiornato dalla nostra Amministrazione in occasione delle copiose nevicate verificatesi due anni fa che hanno visto il dispiegamento di un imponente parco mezzi (mezzi spandinsale e mezzi spalaneve).

Così come previsto dal piano, che viene attivato al verificarsi di precise condizioni, è in giro un mezzo spandisale già caricato nella serata di ieri che in questo momento si sta ulteriormente rifornendo continuando a percorre le strade principali.

Come prevede il piano saranno rispettate alcune priorità di intervento nelle strade di proprietà comunale:

1. Viabilità di accesso delle strutture Sanitarie:

• Ospedale,

• Elisoccorso,

• Cassa Mutua

2. Viabilità di accesso alle strutture strategiche sensibili

• Caserma dei Carabinieri

• Caserma della Guardia di Finanza

• Acquedotto Caltaqua

3. Viabilità principale e crocevia in ingresso alla città

• Via Leonardo da Vinci (Circonvallazione Sud)

• Via Caltanissetta

• Via Dalmazia

• Via Palermo

• Viale Peppe Sorce

• Via Salvatore Quasimodo

4. Viabilità di accesso delle strutture pubbliche principali (Municipio, Ufficio postale, Scuole)

5. Viabilità di accesso principali ai viari di quartiere

• Madrice

• San Giovanni

• Madonna

• Santa Maria

• Sant’Enrico

• Carmelo

• Rione

• Viale Europa

• C.da Cermano

• C.da Bumarro

• Campo Sportivo

6. Viabilità di accesso secondarie ai vari quartieri

• Madrice

• San Giovanni

• Madonna

• Santa Maria

• Sant’Enrico

• Carmelo

• Rione

• Viale Europa

• C.da Cermano

• C.da Bumarro

• Campo Sportivo

7. Viabilità dei mezzi di trasporto pubblici e del trasporto scolastico

8. Viabilità di accesso alle principali aree di parcheggio

Al momento il Dipartimento Regionale per la Protezione Civile ha emanato un’allerta per condizioni meteo avverse che riguardano la Sicilia SETTENTRIONALE. Questo il testo: “Si prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali – si legge nel bollettino -. Mareggiate sulle coste esposte. Dalle prime ore di domani, giovedì 03 gennaio 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono nevicate su sicilia settentrionale, inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in generale e progressivo calo fino a 200-400 metri e con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane”.

Si invita la popolazione a limitare gli spostamenti in caso di nevicate e prestare comunque la massima prudenza.

Allo stato attuale la quantità di neve presente sulla strade interne di Mussomeli prevede esclusivamente l’utilizzo dello spandinsale. Seguiremo l’evoluzione agendo di conseguenza in coerenza con quanto previsto dal piano neve”.