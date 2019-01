Un Procuratore della Repubblica ha il dovere e non la facolta’ di far rispettare le leggi dello Stato. Non puo’ passivamente attendere quel che faranno i potenti di turno, consentendo che vengano messe a repentaglio delle vite umane, come sta accadendo nelle acque territoriali a largo di Siracusa”. Lo afferma il Gip di Roma Nicolo’ Marino, ex Pm dalla Dda di Catania e Caltanissetta ed ex assessore regionale del governo Crocetta in Sicilia, sulla nave Sea Watch 3. “Qui non si tratta di scelte politiche o di ripicche fra Stati – aggiunge il giudice – Purtroppo la ormai diffusa burocratizzazione che ha pervaso molti magistrati italiani, trattati come soldatini dal politico di turno, ha fatto perdere di vista quale sia il vero ruolo della magistratura nella nostra societa’”.