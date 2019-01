AVVISO PUBBLICO diramato a firma del Responsabile dell’Area Amministrativa D.ssa Cordaro Antonina). “Accreditamento di Enti/Associazioni e Cooperative Sociali che intendono iscriversi all’Albo Comunale per la fornitura di prestazioni di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Validità iscrizione: Trienni Scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021.

In esecuzione del verbale del Comitato dei Sindaci in data 20.12.2018 , con il quale, tra l’altro, veniva approvato il sistema di accreditamento all’Albo Distrettuale per Enti/Associazioni e Cooperative per la fornitura di prestazioni di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore di alunni diversamente abili aventi diritto inseriti nella scuola dell’obbligo.

SI RENDE NOTO

Che il Distretto D10 intende garantire l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione in favore degli alunni con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mediante ” voucher ” che da diritto alla prestazione in oggetto, fornita da un ente iscritto all’albo distrettuale mediante personale qualificato.

Il servizio di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione sarà reso durante le attività scolastiche, per ciascun soggetto disabile, sia che esse si svolgano nella sede della scuola che fuori di essa, come nella ipotesi di visite d’istruzione, manifestazioni culturali o altro, secondo le esigenze di ciascun alunno e come concordato con la scuola e la famiglia.

Descrizione del Servizio

L’intervento ha carattere di servizio pubblico ad personam, quale attività necessaria a garanzia dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. L’assistente all’autonomia ed alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell’alunno da parte della UTO (Unità Territoriale Operativa) presso la Neuropsichiatria infantile). La necessità del servizio, la sua qualità e quantità deve risultare dal P.E.I. Piano Educativo Individualizzato dell’alunno, con un monte orario in ogni caso congruo in relazione alle effettive esigenze dell’alunno ed allo scopo del servizio stesso, compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Ente.

Destinatari del Servizio

Il servizio si rivolge agli alunni con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie dei comuni del distretto D10 , laddove risulti gravemente compromessa l’area dell’autonomia personale e sociale e/o della comunicazione.

Requisiti di ammissione:

– Verbale di individuazione dell’alunno in situazione di handicap;

– Diagnosi funzionale e /o piano educativo

Figura dell’assistente all’autonomia e comunicazione – CAT: D2

La figura dell’assistente all’autonomia e comunicazione non è alternativa a quella dell’insegnante di sostegno, ma complementare. L’Assistente non può sostituire l’insegnante di sostegno, nè coprirne le ore. L’assistente esercita il proprio ruolo in classe, nei laboratori ed in ogni altro luogo deputato all’attività didattica. Ai fini di una miglior rispondenza del servizio in termini qualitativi e quantitativi l’Ente accreditato è obbligato a procedere all’assegnazione di un operatore qualificato per la tipologia di disabilità presentata dallo studente.

Le figure professionali autorizzate al servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico sono:

1) Educatore professionale;

2) Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni);

3) Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista;

4) Operatore Tiflologo

Figure professionali

1. Educatore professionale.

Laurea magistrale in Psicologia,Laurea magistrale in Scienza dell’Educazione ,Laurea magistrale in Scienza della Formazione, Laurea triennale Tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista della neuro psicomotricità dell’età evolutiva, logopedia.

2. Assistente alla comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni).

Diploma di Scuola Secondaria di II° grado con Titolo professionale di Assistente alla Comunicazione in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), ottenuto attraverso il superamento di corsi professionali specifici di durata biennale o di almeno 900 ore di lezione, riconosciuti validi dall’Assessorato Regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale;

Corsi L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) organizzati dall’E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) ;

Titoli equipollenti promossi da Istituzioni autorizzate dal Miur e riguardanti modalità comunicative.

3. Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista.

Diploma di “Tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza dei minorati della vista” (900 ore di formazione) o attestato di istruttore di orientamento e mobilità;

4. Operatore Tiflologo.

Deve essere inoltre in possesso di una specifica formazione riguardante precise tipologie di disturbo per problematiche delle persone con disabilità grave della vista non vedenti o ipovedenti, mediante frequenza di corsi di formazione a seconda della disabilità.

Mansioni dell’operatore di assistente all’autonomia e comunicazione

I compiti dell’assistente all’autonomia comunicazione si sostanziano in:

1. attività dirette con l’alunno;

Sono di competenza dell’operatore Assistenza alla Comunicazione quale operatore specializzato:

A carattere assistenziale ed educativo le attività finalizzate al raggiungimento delle autonomie anche riguardanti l’igiene personale e il raggiungimento del controllo sfinterico. Rimangono di competenza dell’assistenza igienico personale solo quelle attività di assistenza meramente materiale come pulizia personale, cambio indumenti e accompagnamento non rientranti i tra gli obiettivi di autonomia previsti dall’assistenza all’ autonomia e comunicazione;

b) accompagnamento per non vedenti e utilizzo del Braille;

c) interpretariato per non udenti ripetizione labiale e presa appunti;

d) utilizzo di codici comunicativi alternativi: C.A.A.;

e) promozione dell’autonomia personale e sociale;

f) sviluppo di conoscenze dello spazio, del tempo;

g) sostegno alle relazioni con coetanei ed adulti;

h) proposta di attività educative di piccolo gruppo per favorire la socializzazione.

A supporto della riabilitazione:

a) di sistemi di comunicazione verbale e non verbale;

b) b. all’uso di strumenti protesici e ausili;

c) c. sostegno di programmi individuali per il controllo del comportamento;

d) d. appoggio in attività manuali, motorie, teatrali, espressive;

In particolare per quanto riguarda l’aspetto specifico della comunicazione l’operatore svolge una azione triplice:

– di mediazione: si pone come mediatore della comunicazione tra soggetto e mondo esterno traducendo il messaggio;

– di sollecitazione: attua un intervento di stimolo della comunicazione autonoma da parte del soggetto, progetta, fornisce ed educa all’uso di strumenti (codici, ausili specifici) per la comunicazione interpersonale;

-di integrazione: promuove e sollecita occasioni relazionali del soggetto portatore di handicap, nell’ambito della scuola in collaborazione con il corpo docente.

Il numero dei soggetti da assistere sarà determinato in ciascun anno scolastico tenuto conto delle iscrizioni, potrà sempre subire variazioni in più o in meno in base alle richieste del Dirigente Scolastico, nonchè in funzione dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

– Valore del voucher per prestazioni di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione:

Il valore orario unitario di un voucher è fissato in € 20,00 comprensivo dei costi del personale, costi di gestione e costi per la sicurezza, ed IVA se dovuta senza null’altro a pretendere dal Comune.

Il predetto valore orario rimarrà invariato per l’intera durata dell’accreditamento per i trienni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 e 2020/2021.

Non è definibile in frazioni di intervento inferiori ad un’ora.

Gli assistiti potranno beneficiare sino ad un massimo di n. 20 voucher settimanali del servizio assistenziale, determinati secondo i bisogni degli stessi da fruire su 5 giorni alla settimana, coincidenti con le effettive presenze, nel corso dell’anno scolastico e, comunque, entro il limite dei ” giorni di lezione obbligatori ” deducibili dal calendario scolastico che sarà richiesto annualmente all’istituzione scolastica.

– Modalità di scelta:

Saranno le famiglie degli alunni aventi diritto alle prestazioni ad esercitare l’opzione di scelta del soggetto erogatore tra quelli accreditati, cui fare assistere il proprio figlio/a, ed alle quali il Comune di residenza fornirà l’elenco dei soggetti accreditati .

– Soggetti ammessi per l’accreditamento:

Possono presentare domanda di accreditamento gli enti/associazioni ed organizzazioni no profit, le cooperative sociali di cui alla lettera a) della legge 381/91 e loro consorzi, in possesso delle necessarie competenze tecniche ed organizzative per la gestione del servizio di assistenza all’autonomia e la comunicazione e iscritti ai sensi della L. R. 22/86 all’albo per la sezione ” disabili “, o ad altro albo a carattere Comunitario, Nazionale o Regionale con caratteristiche simili.

– Durata dell’accreditamento:

L’iscrizione all’Albo Comunale ha valore Triennale, previa sottoscrizione del patto di accreditamento, ed ha validità a decorrere dalla sottoscrizione stessa.

– Requisiti per l’accreditamento:

L’Ente dovrà produrre la seguente documentazione:

a) – Domanda di richiesta iscrizione all’Albo Distrettuale di Accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente – Allegato ” A “.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

b) – Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, con la quale il concorrente dichiara assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D- Lgs. n. 50/2016, nei confronti del legale rappresentante e di altri soggetti che ricoprono cariche sociali – Allegato ” B “.

c) – Dichiarazione di accettazione delle clausole contenute nel protocollo Unico di legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31/1/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP. – Allegato ” C “.

d) – Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445, con la quale il concorrente dichiara: ” di aver preso visione e di attenersi rigorosamente alle norme contenute, rispettivamente, nel Disciplinare di Servizio e nello schema del Patto di Accreditamento ( allegati F e G dell’Avviso Pubblico del 08/08/2018 ), ove vengono meglio descritte le finalità, criteri, modalità di attuazione, obblighi, qualifiche professionali e quant’altro necessario a regolare la fornitura delle prestazioni assistenziali, accettandone preventivamente tutto incluso e niente escluso le norme ivi contenute ” – Allegato ” d”.

A tal fine, si allegano alla presente, per farne parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico, rispettivamente:

– Disciplinare di Servizio per l’assistenza all’autonomia ed alla comunicazione – Allegato ” E “;

 Schema del Patto di Accreditamento per lo svolgimento dei servizi – Allegato ” F “.

Requisiti generali di cui all’art.38 del decreto lg.vo 163/2006 e ss.mm.e ii.

– Requisiti specifici:

a) – Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art.26 della L.R. n. 22/1986 sezione DISABILI o ad analogo albo istituito presso altre regioni ;

Specificità dello scopo sociale;

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato

Nel caso di raggruppamento, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli enti del raggruppamento.

– Modalità e termini di presentazione delle domande:

Gli Enti interessati potranno presentare istanza di accreditamento utilizzando appositamente la superiore modulistica.

La domanda di partecipazione per l’anno 2019 dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mussomeli capofila del Distertto D10 improrogabilmente entro e non oltre il termine perentorio del giorno 18 Gennaio 2019 pena l’esclusione, in apposita busta chiusa e sigillata contenente all’interno la domanda di partecipazione con i relativi allegati. All’esterno della busta, oltre al mittente dovrà essere apposta la seguente dicitura: ” Richiesta di accreditamento all’Albo Distrettuale per la fornitura di prestazioni di Assistenza all’Autonomia ed alla Comunicazione “.

Responsabile del Procedimento Amministrativo: D.ssa Annaloro Maria Anna coordinatrice del Distretto.

– Pubblicizzazione:

Il presente avviso pubblico, unitamente agli allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio online dei Comuni del Distretto D0 la cui modulistica potrà essere scaricata ai fini della presentazione della domanda di accreditamento”.