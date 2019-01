CALTANISSETTA – Iniziano i disagi alla viabilità a Caltanissetta. Le nevicate ed il clima rigido rendono viscido il fondo stradale: prudenza ed accortezza devono “guidare” i nisseni che abbiano necessità di utilizzare veicoli. Allo stato attuale, le basse temperature agevolano il formarsi di ghiaccio sulle strade.

Nel frattempo il Comune ha messo in azione gli spargisale in alcuni punti della città. Le previsioni non inducono all’ottimismo: in nottata previste nevicate “consistenti”.