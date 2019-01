CALTANISSETTA – Riparte al Liceo Classico “Pietro Mignosi” l’annuale rassegna “Cercatori di bellezza: itinerari di letture e armonie sonore”. Anche quest’anno i ragazzi del liceo sono chiamati ad esibirsi in performance di letture scelte da loro stessi su tematiche prestabilite e ancora una volta la musica farà da scenografico accompagnamento agli incontri mensili previsti.

Si inizia mercoledì 23 gennaio alle 16.30 presso la Sala del Museo diocesano di viale Regina Margherita con un esordio davvero particolare, poiché si parlerà di un tema quanto mai attuale: il bullismo. A riflettere sullo spinoso argomento saranno non solo gli alunni del liceo, ma anche l’autrice del racconto per ragazzi “Io, bullo”: Giusi Parisi.

Giusi Parisi è autrice di libri di Geostoria per licei, Storia per istituti tecnici e Geografia per istituti tecnici e professionali. Nel 2017 pubblica il primo racconto illustrato di genere fantasy dal titolo “Il professor Lepidus e la strana magia degli alluci”. Subito dopo attiva progetti lettura corredati da laboratori volti a esercitare l’immaginazione e la creatività nei piccoli lettori. Nel 2018 la stessa casa editrice pubblica il sequel del racconto dal titolo “Il professor Lepidus e la grande battaglia”. Sempre nello stesso anno Giusi Parisi pubblica un racconto con la casa editrice Einaudi Ragazzi dal titolo “Io, bullo”, per il quale ha anche elaborato schede didattiche scaricabili gratuitamente online dal sito.

Alla presentazione del libro interverrà anche la prof. Marina Castiglione, docente di Linguistica Italiana presso la Facoltà di Lettere di Palermo.

Nel corso della manifestazione verranno inoltre premiati i vincitori della gara di Kahoot che si è svolta nei giorni scorsi al liceo Mignosi.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.