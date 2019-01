MUSSOMELI – Domani pomeriggio, meteo permettendo, a conclusione delle feste natalizie 2018/2019, è previsto l’arrivo dei Re Magi alla Capanna allestita in Piazza della Repubblica, nel locale a piano terra, messo a disposizione dalla famiglia Nola. L’evento prevede: alle 19,15 il raduno e la partenza dalla chiesa del Carmelo; alle ore 20, l’arrivo e adorazione dei Re Magi nella Capanna di Betlemme in Piazza Caltanissetta con l’animazione musicale dei Novenari di Mussomeli in collaborazione con la Parrocchia del Carmelo e la Confraternita di Maria SS. del Carmelo.