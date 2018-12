SIRACUSA – Il cadavere carbonizzato di un uomo e’ stato trovato a Siracusa, in via Foti, nel rione popolare della Mazzarrona, alla periferia nord della citta’.

I vigili del fuoco erano stati chiamati ad intervenire per l’incendio di un’auto in via Adorno nei pressi della chiesa di San Corrado Confalonieri. La parte avvolta dalle fiamme di una 500 vecchio modello, era in particolare quella dall’abitacolo. Mentre i pompieri spegnavano le fiamme si sono accorti che dentro l’auto c’era un cadavere carbonizzato: è un disoccupato, Angelo Caruso, 60 anni, siracusano. L’uomo, stando alle prime informazioni, e’ un incensurato, per cui gli agenti della Squadra mobile stanno indagando sulla sua vita privata, in particolare su una relazione sentimentale. Il medico legale dovra’ anche capire se l’uomo e’ deceduto prima che il suo corpo fosse dato alle fiamme.

La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta.