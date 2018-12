SAN CATALDO – Gli auguri dell’Arciprete di San Cataldo, don Biagio Biancheri, alla Comunità sancataldese. Nel messaggio, l’Arciprete augura di sperimentare di essere amati da Dio, una pace profonda alle famiglie e soprattutto all’intera Città di San Cataldo, affinchè la benedizione del Bimbo di Betlemme giunga in ogni casa, in ogni fatica e desiderio, per asciugare ogni lacrima, per seminare la speranza, cosi da diventare benedizione per chi si incontra nel cammino della vita.