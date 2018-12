SAN CATALDO. I dipendenti comunali a ieri non avevano ancora ricevuto lo stipendio di dicembre e la tredicesima mensilità. Sono complessivamente 130 i dipendenti comunali che avrebbero dovuto ricevere lo stipendio. Ciò non è avvenuto per via di una sorta di “disallineamento contabile”. Pertanto, è stato chiarito che il problema non è legato alla mancanza dei soldi necessari per pagare gli stipendi, quanto ad una questione di natura tecnica legata al fatto che, non essendo stato approvato il bilancio di previsione 2018 il Comune è stato gestito con la formula della gestione provvisoria per cui i dati di riferimento presi in considerazione sono stati gli stessi dello scorso anno. In ogni caso, si attendono novità nelle prossime ore considerato che si sta cercando di risolvere prima possibile il problema in questione.