PALERMO – “In merito alle notizie di stampa apparse sulla sospensione dell’attivita’ congressuale in Sicilia e’ necessario precisare che la decisione assunta dalla Commissione nazionale di garanzia, su richiesta del segretario organizzativo nazionale del Pd Gianni Dal Moro, e’ finalizzata esclusivamente alla possibilita’ di svolgere un incontro con i due candidati alla segreteria regionale con l’obiettivo di riprendere un percorso congressuale condiviso e all’insegna del rispetto di tutti. Tale incontro e’ stato fissato per il giorno 4 dicembre. Ogni altra interpretazione e’ destituita di fondamento”. Cosi’ in una nota Roberto Montanari, presidente della Commissione nazionale di garanzia del Pd.