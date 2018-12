MUSSOMELI – Per la prima volta, anche il benemerito gruppo di donatori di sangue “Fratres” di Mussomeli si può avvalere della collaborazione di sei giovani volontari del servizio civile nazionale, in riferimento al Progetto denominato “In vena di donare 2018”, presentato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e regolarmente approvato e finanziato. Quindi una maggiore diffusione della cultura della donazione del sangue, grazie a questi apporti, appunto, come servizio di sensibilizzazione e promozione della cultura della donazione . Il progetto, promosso da una rete composta da sei Gruppi “Fratres” siciliani, vuole essere un tassello nella strategia regionale siciliana per l’incremento della raccolta di sangue ed emocomponenti , in vista di una auspicata autosufficienza. I sei gruppi “Fratres” interessati sono: Mussomeli e Niscemi per la provincia di Caltanissetta; Catenanuova e Barrafranca per la provincia di Enna; Palermo e San Cipirello per la provincia di Palermo. Questi i ragazzi selezionati e che già hanno preso servizio alla Fratres di Mussomeli: Ascolese Carmine, Genco Vincenzo, Intilla Igor Samuele, Schifano Simona Maria Lucia, Spoto Luca e Spoto Simone.