MUSSOMELI – Col canto “Regina Pietosissima, Madre di Mussomeli”, eseguito dal coro del Santuario riecheggiato nella chiesa Maria SS. dei Miracoli, è stata accompagnata fino al portone della chiesa la salma del mite e assai stimato Padre Antonino Maniscalco Presente il sindaco di Bolognetta Gaetano Grassadonia e il parroco Padre Pino Graziani ed una delegazione di parrocchiani. Numeroso il clero presente che ha partecipato alla concelebrazione eucaristica, presieduta dall’Arciprete parroco di Mussomeli don Pietro Genco, espressamente delegato dal Vescovo. Padre Antonino Maniscalco Ha diretto la comunità ecclesiale di Bolognetta, in provincia di Palermo, per 32 anni dove ha speso le sue migliori energie per quella popolazione che gli ha voluto un gran bene. Glie lo ha testimoniato, oltre il sindaco ed il parroco di Bolognetta, anche una parrocchiana con la lettura di un ricordo, e questo, prime della partenza del feretro verso l’ultima dimora, fra gli applausi dei presenti. (IL VIDEO)