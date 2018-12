MUSSOMELI – A Cosenza, cinque giorni di “musica contro le mafie” ed il mussomelese Gero Riggio vince. E vince alla 9^ edizione. L’iniziativa porta avanti “un impegno non solo contro le mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, profondamente per giustizia sociale, per la ricerca della verità, per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata sull’uguaglianza, per una memori viva e condivisa, per una cittadinanza attiva e responsabile”. L’artista cantante Gero Riggio ha vinto il premio Winner Tour presentandosi in gara con il brano Svuoto il Bicchiere – : premio indetto grazie al Nuovo IMAIE e si è aggiudicato 15mila euro per l’organizzazione di un tour di concerti. Poche le parole scritte sul social dal vincitore che esprimono la sua immensa gioia: “Incredulo, felice ed emozionato. Sono il Vincitore Assoluto del Premio Musica contro le mafie. Appena mi tornano le parole, ne riparliamo”. Intanto, al momento ha detto tutto. Gli ha fatto eco Leo Curiale: “È arrivato il mio regalo di Natale! Vi comunico con immensa gioia che il brano “Svuoto il bicchiere” scritto da Gero Riggio e da me prodotto e arrangiato ha vinto l’edizione 2018 del festival “Musica contro le mafie”. Sono davvero felicissimo….soprattutto per il significato che ha questo brano”.Evidentemente la sua gioia è anche soddisfazione dei suoi concittadini e dei suoi estimatori.