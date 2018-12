PALERMO – “Un fatto di una gravità assoluta. Confido nelle forze dell’ordine affinché si faccia immediata chiarezza e si consegnino i colpevoli alla giustizia. Il gesto è di una violenza inaudita, specie perché rivolto a degli indifesi”. Così il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, on. Giuseppe Milazzo, a seguito del terribile incendio di Partinico ai danni di due nuovi pulmini destinati al trasporto dei disabili.

“È inaccettabile dover commentare azioni ignobili come questa. Chi si è macchiato di tale colpa – conclude Milazzo – è un vigliacco. A nome mio e del Gruppo Parlamentare che rappresento, c’è la massima solidarietà e vicinanza affinché si possa trovare una soluzione in tempi celeri. La politica non può restare inerme in occasioni come questa”.