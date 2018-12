GELA – La Procura della Repubblica di Gela – nell’ambito di indagini collegate con la Procura della Repubblica di Catania – ha richiesto ed ottenuto una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela nei confronti di quattro soggetti, due in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari, per i reati di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture e caporalato.

Nelle prime ore della mattinata odierna, la suddetta ordinanza custodiale è stata eseguita da personale del Commissariato P.S. di Gela congiuntamente a personale della Sezione di PG presso la Procura della Repubblica di Catania – Aliquota Carabinieri.

L’attività di indagine scaturisce da una incisiva, tempestiva e specifica azione di coordinamento svolta dalla Procura di Gela, in stretto e proficuo collegamento con la Procura della Repubblica di Catania, che ha visto l’efficace e sinergica collaborazione, sin dalle origini delle attività di indagine delegate, tra Commissariato di P.S. di Gela e Sezione di Polizia Giudiziaria -Aliquota Carabinieri- della Procura della Repubblica di Catania, nell’azione di contrasto alla commissione delle frodi nella gestione di centri per Richiedenti Asilo.

Le Procure di Catania e Gela, titolari delle indagini collegate, illustreranno in una conferenza stampa congiunta, unitamente alle Forze di Polizia interessate, gli esiti più significativi delle indagini alle ore 11 odierne presso la Procura della Repubblica di Catania, sala di Via XX Settembre.