CALTANISSETTA – Si è svolto, presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, il seminario “Raggiungi il mondo con un click”. Si tratta del primo dei numerosi appuntamenti che la Camera di Commercio ha programmato per supportare le aziende verso la digitalizzazione.

“Eccellenza in digitale è un progetto pensato per far capire agli imprenditori le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Un primo sguardo che sarà seguito da tutto il panorama di opportunità alle quali potranno accedere le imprese con il supporto del Punto Imprese Digitale istituito dal nostro ente”.

“Eliminare i colli di bottiglia che ostacolano i processi organizzativi e produttivi è un aspetto che deve essere affrontato in qualsiasi azienda – ha commentato il Segretario Generale Guido Barcellona -. La tecnologia interviene per aiutare a riconoscerli e affrontarli in modo adeguato”.

Gli interventi sono stati curati dalle Digital Promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta Mattea Labbate, Marcella Sardo e Cinzia Cammalleri.

Gli argomenti, affrontati attraverso differenti panoramiche, miravano a far comprendere lo status quo della digitalizzazione, la funzionalità della collaborazione tra Unioncamere e Google e i nuovi strumenti di lavoro da poter utilizzare.

L’azienda, infatti, a prescindere dal settore di appartenenza, ha la possibilità di rinnovare tecnologie e implementare quelle competenze utili a migliorare le performance dei propri dipendenti e, di conseguenza, del proprio business.

“Alla luce della situazione attuale del processo di digitalizzazione fondamentale è stata e sicuramente sarà la collaborazione tra UnionCamere e Google per aver dato vita a Eccellenze in Digitale, una realtà in continua crescita” ha esordito Mattea Labbate.

“Essere presenti nel mondo digitale equivale a esistere nel proprio settore commerciale – ha sottolineato Marcella Sardo -. Per gli imprenditori un presupposto prioritario è quello di sviluppare una strategia funzionale ad allestire la propria vetrina virtuale e attirare l’attenzione del proprio target”.

Non poteva mancare uno sguardo sull’importanza del coworking sfruttato attraverso la condivisione in rete. “L’ufficio come spazio fisico sta cominciando a perdere importanza a vantaggio di un ambiente virtuale agevolato dall’utilizzo dei software” ha concluso Cinzia Cammalleri.

Il Segretario Generale Guido Barcellona, concludendo l’incontro ha rinnovato l’invito a partecipare ai prossimi appuntamenti che saranno organizzati dalla Camera di Commercio.

Si tratta di incontri aperti al pubblico e gratuiti che puntano a far aumentare le competenze di tutte le risorse umane presenti in azienda e a far comprendere come un adeguato bilanciamento tra soft skill e tecnologie abilitanti corrisponda a un aumento del proprio business. A tal fine sono invitati gli imprenditori, futuri imprenditori, i consulenti, i professionisti, le associazioni dei datori di lavoro e gli studenti.

Il prossimo seminario formativo di “Eccellenza in Digitale” si svolgerà il 10 dicembre presso la sala conferenze della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.