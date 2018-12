RESUTTANO – A Resuttano è scoppiata la “mania presepe”. Ed è anche proprio il caso di dirlo, in quanto tutti gli attori, grandi e piccoli hanno avuto un gran da fare per rappresentare al meglio le varie scene poste in essere lungo il centro storico riproponendo, appunto la quotidianità di tempi assai remoti. La fantasia degli organizzatori ha spaziato in lungo e in largo per creare nuove scene per arricchire sempre più il presepe vivente per renderlo più attrattivo e quindi partecipativo. E ci sono riusciti se si pensa che anche la seconda rappresentazione del presepe vivente di Resuttano ha visto un incremento di visitatori rispetto alle stesse edizioni degli anni precedenti. Le piccole vie del centro storico di Resuttano erano stracolme di visitatori, provenienti da tutta la provincia. E di ciò, possono essere orgogliosi P. Ignazio Carruba e tutta la squadra per questi risultati eccezionali che premiano l’impegno ed i sacrifici affrontati. Impegno che continua con la rappresentazione che si svolgerà, il prossimo 6 gennaio, giorno dell’Epifania in cui, alle16,30 è previsto l’arrivo dei Re Magi e subito dopo, alle17,00, l’apertura della terza rappresentazione dei Presepe vivente. Intanto, nel pomeriggio, alle ore 18, il vescovo verrà a presiedere la santa messa col servizio liturgico presso la Chiesa Madre, svolto dal seminario in occasione del ventennale. Appuntamenti natalizi, dunque, assai importanti per i resuttanesi. Attesi appuntamenti, per la verità, consolidatisi nel ventennio riscuotendo condivisione, partecipazione ed anche volontario sostegno da parte dei visitatori che non hanno fatto mancare gli apprezzamenti e gli incoraggiamenti. Un presepe da visitare, dunque, caratteristico per la sua semplicità, bellezza naturale e per la sua rappresentatività nelle vie e viuzze del quartiere dove si propagano quei profumi allettanti di prelibatezze lungo il via vai dei visitatori che rimangono estasiati di tutto il contesto presepiale creato, dove appunto si svolge l’intera manifestazione. 6 gennaio 2019: XX^ del Presepe Vivente di Resuttano ed in serata XX^ Sagra della Ricotta in piazza, banda musicale e giochi d’artificio. Da ricordare che il presepe vivente di Resuttano partecipa quest’anno al concorso Italive, quindi dopo averlo visitato non mancate di andare sul portale Italive e mettere il vostro like.