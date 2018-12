MUSSOMELI – Alla Coop.”Futurnoi” di Mussomeli è stata assegnata dal Comune di Mussomeli una struttura confiscata. Ne ha dato notizia il sindaco Catania: “Sono davvero contento di comunicare che ieri, giovedi 27 dicembre 2018, abbiamo sottoscritto il contratto di assegnazione, in comodato gratuito per 5 anni, di una villetta confiscata, assegnata dall’Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati al Comune di Mussomeli.

L’assegnazione è stata effettuata a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica alla quale ha partecipato la FUTURNOI Società Cooperativa Sociale – ONLUS.

La struttura assegnata verrà così restituita alla collettività e destinata a casa famiglia per minori con disagio familiare affidati dal Tribunale per i minori alla cooperativa.

Adesso i bambini avranno dunque una casa tutta loro in cui potranno vivere con serenità.

Auguro ai soci lavoratori della Cooperativa un buon lavoro nel solco di quanto di buono stanno già facendo”.