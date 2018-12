MUSSOMELI – Premiati ieri mattina, nella Banca “San Giuseppe”, i centisti dell’anno scolastico 2017/2018. Tanti i bravissimi del “Virgilio” dell’Hodierna di Mussomeli. Per loro c’è stato non solo il compiacimento e le congratulazioni della banca, ma c’è stata la consegna , appunto, delle borse di studio come premio tangibile finalizzato alla incentivazione allo studio da parte della locale Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Mussomeli, “una Banca, come ama dire il suo presidente, del territorio e per il territorio” , una banca per i giovani. A consegnare le borse di studio, ieri mattina c’era la dirigenza della Banca, il presidente Michele Mingoia, il vice Presidente Bruno Imperia e il direttore dottor Salvo Annaloro. Presenti anche le rappresentanze scolastiche: per il “Virgilio” il dirigente scolastico la professoressa Rina Genco e, per l’Istituto “Hodierna” la professoressa Rita Maria Cumella e la professoressa Nellina Martorana. Erano presenti gli studenti premiati con la borsa di studio, come anche studenti che stanno ancora frequentando gli Istituti scolastici di contrada Prato. Nel corso dell’incontro presso la sala conferenze “Pierino Imperia” della BCC ci sono stati gli interventi della Banca e della scuola, attentamente seguiti dei presenti, dove è stata registrata anche la presenza di alcuni genitori dei ragazzi premiati. Un momento di soddisfazione, dunque, che premia i sacrifici dei “bravissimi”, grazie, appunto, al sostegno della banca locale rivolto ai giovani studenti. Questi i premiati: Barba Ivan, Indelicato Gabriella, Messina Martina, Piazza Luisa, Collura Federica, Sorce Emanuel, Scannella Santina, Dilena Giorgia, Esposito Chiara, Aiello Alessia, Bertolone Alessandro, Elena Bellanca, Castiglione Simona, Noto Alessia, Pintavalle Sofia, Barba Laura.