PALERMO – “Massimo rispetto per il lavoro della magistratura. E’ stato un atto di garanzia a favore del mio assessore Turano, informarlo che e’ stata avviata un’indagine sulla sua condotta, su presunti reati commessi due anni fa. L’assessore ha avuto il garbo e la responsabilita’ di informarmi subito. Gli ho confermato la mia fiducia in attesa di conoscere l’esito delle indagini della magistratura”. A dirlo il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in merito all’inchiesta della procura di Trapani che vede indagato l’assessore alle Attivita’ produttive, Mimmo Turano, per corruzione e abuso d’ufficio.