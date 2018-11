MUSSOMELI – Riceviamo e pubblichiamo: “E’ stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Mussomeli e all’Albo Pretorio all’albo pretorio del Comune di Mussomeli l’avviso pubblico rivolto alle aziende agroalimentari e turistiche che intendono partecipare al progetto di internazionalizzazione nel mercato tedesco e belga approvato al Comune di Mussomeli in partnership con la GEA Comunicazione. Finalità. La finalità dell’avviso è quella di selezionare operatori del territorio mussomelese e del vallone, nel quadro delle attività di internazionalizzazione previste per il 2018, al fine di partecipare alla missione commerciale prevista in Germania (Colonia) e in Belgio (Liegi), per promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle PMI siciliane. Le PMI del vallone, interessate alla partecipazione alla mostra mercato di prodotti eno-gastronomici e all’incoming turistico, del territorio siciliano denominata “Sicilian Artisans of Taste in Europe” e alla promozione dei prodotti agroalimentari da svolgersi in 2 edizioni, presso Colonia (Germania) il 27/28/29 Novembre 2018, e presso Liegi (Belgio) il 30 Novembre e 1 Dicembre 2018, potranno presentare apposita richiesta di partecipazione al Comune di Mussomeli.

Soggetti Ammissibili: Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i seguenti soggetti, che abbiano sede legale ed operativa nel territorio della Regione Siciliana:

A. Distretti Produttivi riconosciuti con L.R. 28/12/2004 n.17 art.56 e L.R. n.23/12/2005 n.20 art.15; B. Consorzi e Società consortili costituiti, anche in forma cooperativa; C. Piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento (UE) N. 651/2014 e ss. mm. ii.; D. Reti di imprese legalmente costituite. Nel caso di Consorzi, di Distretti, Società consortili di PMI e reti di imprese legalmente costituite, tutti i requisiti di partecipazione richiesti vanno riferiti ad un unico centro decisionale e non alle singole imprese consorziate o appartenenti al Distretto.

Modalità di Partecipazione:

Al fine di verificare l’interesse alla partecipazione alla suddetta iniziativa, le imprese siciliane dovranno far pervenire la propria adesione, composta da:

1) All. 1 scheda tecnica, Istanza di partecipazione, sul modello predisposto;

2) All. 2, Dichiarazione antimafia resa ai sensi della D. Lgs. 06.09.2011 n. 159.

3) Certificato iscrizione alla CCIAA in corso di validità o da una autocertifica ione accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente per pec a: comunemussomeli@legalmail.it indicando come oggetto “SELEZIONE PER INIZIATIVA SICILIAN ARTISANS OF TASTE IN EUROPE”, entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 6 novembre 2018.

Ogni azienda avrà a disposizione uno spazio espositivo arredato. E’ previsto il servizio di deposito e trasporto del materiale espositivo dal centro di raccolta in Sicilia fino alle sedi dell’evento. Sarà inoltre fornito un servizio di interpretariato, hostess e di assistenza tecnica. L’allestimento e lo svolgimento dell’evento, indipendentemente dalla presenza del titolare o di un suo delegato, sarà gestito da personale addetto.

Restano a totale carico delle ditte partecipanti, in ossequio all’art. 6 comma 3 del predetto D.P. Reg. n. 9/98 “modalità e la misura del versamento delle previste quote di partecipa ione alle fiere e mostre mercato e missioni commerciali sono stabilite nel D.D.G. n 644/6S del 19.04.2005, e tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate (ad esempio spese di viaggio e soggiorno). Il versamento di € 550,00 in fa ore dell’ Assessorato Coopera ione, Commercio, Artigianato e Pesca, do r essere effettuato solo dopo che l’azienda abbia ricevuto conferma di ammissione a partecipare alla manifestazione e comunque entro i tre giorni successivi a tale comunicazione.

Sono molto contento di poter affermare che il Comune di Mussomeli è uno dei pochi comuni della Regione Siciliana che ha avuto approvato il progetto di internazionalizzazione che grazie a queste due missioni commerciali potrà promuovere e vendere turisticamente il proprio territorio, oltre che permettere alle aziende agro-alimentari presenti di poter approfittare di opportunità commerciali grazie all’incontro con buyer della G.D.O (Grande Distribuzione Organizzata) e dell’Ho.Re.Ca. (Hotel – Restaurant and catering) presenti in Germania e in Belgio. (F.to Il Sindaco Giuseppe Sebastiano Catania)”