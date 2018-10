VILLALBA – L’assessore alla P.I. Concetta Territo con una nota scritta ha comunicato che “I cittadini che hanno presentato istanza di concessione di contributo “Una tantum” in favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado fuori sede per l’anno scolastico 2017/2018 previsto dal regolamento comunale approvato con delibera di consiglio comunale n.21 del 7 giugno 2018, che presso la tesoreria comunale UNICREDIT S.P.A. è in pagamento la somma spettante.