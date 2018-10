SERRADIFALCO. Gran successo per la presentazione del primo cortometraggio nel quale l’attore serradifalchese Rosario Petix è il regista (nella foto). Una novità per Rosario Petix che, dopo aver interpretato tanti film da attore, ha fatto il suo esordio assoluto come regista. Lo ha fatto a Roma presentando il suo primo cortometraggio intitolato “Il Cioccolatino”. Rosario Petix, che in questi giorni sta completando la registrazione del suo ultimo film “Franchitto – Io non ho paura” in cui è il personaggio protagonista è stato presente a Roma per la presentazione della sua prima fatica cinematografica da regista. Un esordio speciale dunque per l’attore serradifalchese. La presentazione del suo cortometraggio è avvenuta nell’Auditorium Film Commission al Parco della Musica alla presenza delle tre attrici protagoniste del cortometraggio Francesca Fenoglio, Francesca Rettondini e Livia Cascarano. Apprezzati anche gli interventi della dott.ssa Letizia Esposito e di Claudio Guerrini. Tanti complimenti ed applausi, infine, per il neo regista Rosario Petix che ha dimostrato di saper svolgere bene anche questo delicato ruolo.