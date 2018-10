CALTANISSETTA – Per il quarto anno consecutivo, il Rapisardi Da Vinci è stato selezionato per partecipare all’evento MAKER FAIRE – Call 4 Schools – che si è tenuto a Roma i giorni 12,13 e 14 Ottobre 2018. Le scuole hanno risposto in massa alla chiamata della Call for Schools del Maker Faire Rome 2018. Ben 240 progetti sono arrivati all’attenzione degli organizzatori e una commissione tecnica ne ha individuati 55 provenienti da scuole superiori della UE.

Il progetto IDS, realizzato da quattro alunni della IVB IT (Calamera Dario, Riccobene Daniele, Rosapane Alice, Spanò Antonio), ha partecipato all’evento fieristico.

Per sommi capi, Il sistema si avvale di un sensore e di un microcontrollore che mediante collegamento Bluetooth consente ad una App di rilevare oltre lo stato igienico del bambino la sua temperatura corporea monitorandolo costantemente. La versione 2.0 consentirà anche di controllare i movimenti del bebè per prevenire eventuali malori e poter intervenire tempestivamente.

Il successo è stato confermato dalle proposte di imprese e privati che hanno apprezzato il lavoro dei ragazzi complimentandosi per la loro fantasia e le loro capacità progettuali e tecniche.