CALTANISSETTA – Dopo la brillante vittoria casalinga, i biancorossi preparano la doppia sfida esterna in campionato. Si inizia sabato 27 ottobre con la trasferta a Palermo contro il Futsal Eightyniners, penultimo in classifica con un punto in 5 gare. La ProNissa, a punteggio pieno, gode dei favori del pronostico ma, guai a sottovalutare gli avversari. Dall’infermeria arrivano segnali incoraggianti per il recupero di capitano Graef, tenuto fuori precauzionalmente sabato scorso nella sfida casalinga vinta sul Bagheria, e che sembra aver superato il fastidio alla spalla. Intanto la società, che ancora necessita di rodaggio in termini organizzativi dopo l’annullamento della conferenza stampa prevista per mercoledì, per cause tecniche, ha annunciato che nei prossimi giorni comunicherà ai tifosi e agli organi di stampa la data ed il luogo della presentazione ufficiale.

(Nella foto Borges Soares Geovane, capocannoniere girone con 12 reti)