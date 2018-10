Montante ha fatto pervenire un certificato medico e poi tramite il suo avvocato ha fatto sapere di voler rinunciare di essere presente in aula. Il Gup ha quindi deciso di rinviare l’udienza al 29 ottobre. Ha pero’ ammesso alcune civili e altre sono state invece escluse. Fra le parti civili ammesse l’ex presidente dell’Irsap Alfonso Cicero che e’ anche parte offesa. Ammessi, tra gli altri, anche l’Ordine dei giornalisti Sicilia, il Comune di Caltanissetta, la Camera di Commercio di Caltanissetta, i giornalisti Attilio Bolzoni, Gianpiero Casagni e Marco Benanti, il vice questore Gioacchino Genchi, l’ex sindaco di Racalmuto Salvatore Petrotto, l’imprenditore Pietro Di Vincenzo, il dirigente Asi Gaetano Rabbito, l’ex assessore e Pm Nicolo’ Marino. Esclusi la Regione siciliana, l’avvocato Salvatore Iacuzzo, l’imprenditore Michele Tornatore, l’ex collaboratore di giustizia Dario Di Francesco, Ivan Rando, presidente giovani industriali, e l’avvocato Giancarlo Cipolla. L’udienza in ogni caso dovra’ concludersi entro il 14 novembre per evitare decadenza dei termini di custodia cautelare per Montante.