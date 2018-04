SAN CATALDO – La “strana” vicenda dello sgombero e dell’ordine di demolizione dello stabile in viale dei Platani a San Cataldo ha richiamato l’attenzione de “Le Iene”, la celeberrima trasmissione di Italia Uno, che venerdì 6 aprile ha inviato una troupe in città.

Effettuate una serie di interviste con i protagonisti della querelle giudiziaria che si trascina da oltre 25 anni. I recenti provvedimenti di sfratto hanno “acceso” i riflettori su questo “romanzo pirandelliano”. Sono stati i residenti del palazzo che dovrebbe essere demolito a contattare la redazione del programma, come confermato da Giuseppe Tumminelli, titolare di un appartamento in viale dei Platani: “Abbiamo spiegato le nostre ragioni: non si può buttare a terra un fabbricato di mille metri e ci stiamo adoperando per evitare questo sopruso, non si è tenuto conto del buon senso”

Ai microfoni de “Le Iene” anche Michele Giammusso, direttore dei lavori di realizzazione e il sindaco Giampiero Modaffari che nel ’94 ha effettuato delle perizie che hanno poi dato origine al procedimento. I residenti contestano che “il Comune non si sia costituito in giudizio sulla richiesta di accertamento tecnico preventivo, per stabilire gli esatti confini tra lotti, decisione che ha influito sul rigetto dell’istanza da parte del Tribunale. A tal riguardo, presenteremo reclamo ed un esposto in Procura”. (Foto tratte da FB)

*Link articolo che racconta i vari passaggi giudiziari della vicenda http://www.ilfattonisseno.it/2018/01/san-cataldo-il-dramma-di-10-famiglie-rischiano-di-perdere-la-casa-vicenda-giudiziaria-pirandelliana/

